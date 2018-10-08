В Каменске-Уральском из-за кишечной палочки закрыли кулинарию

13:50 | 10.10.2018

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В Каменске-Уральском на 20 суток приостановили деятельность кулинарии «Ням Ням». Причиной стали многочисленные нарушения санитарного законодательства.



«В общепите отсутствуют отдельный вход и туалет для посетителей, не соблюдаются этапы мытья посуды, контроль за работой бактерицидной лампы не ведется, не созданы условия для мытья рук персонала, а так же ряд других санитарных нарушений», - сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Кроме того, пробы смывов внешней среды с гастроемкости, противня, терки, разноса, полки готовой продукции, полки витрины и весов показали наличие кишечной палочки.



Отмечается, что проверка кулинарии проводилась из-за роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями и сальмонеллёзом в районе.