Избил вешалкой и задушил: житель Нижней Туры признан виновным в убийстве мужчины

13:29 | 10.10.2018

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Житель города Нижняя Тура Свердловской области приговорен к семи с половиной годам в колонии строгого режима за убийство мужчины 1955 года рождения.



Судом доказано, что в марте этого года подсудимый находился в гостях в квартире дома на улице Заводской в Нижней Туре. Во время застолья у него произошел конфликт с одним из мужчин. Уралец несколько раз ударил его деревянной вешалкой, после чего задушил.



«Задержать по подозрению в совершении данного преступления злоумышленника удалось по «горячим следам» в результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска полиции», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.