Внеочередное заседание Екатеринбургской думы состоится 16 октября

13:13 | 10.10.2018

16 октября пройдет внеочередное заседание Екатеринбургской городской думы. Депутаты повторно попытаются сформировать профильные комиссии, что не удалось сделать вчера, 9 октября, на втором заседании.



«Мы сейчас проводим консультации — время до вторника еще есть. Сейчас встретимся со всеми фракциями, подведем итоги прошедшего заседания, обсудим варианты. Я хочу услышать мнение каждого депутата», - цитируют председателя думы Игоря Володина «Европейско-Азиатские новости».



Напомним, что разногласия возникли, когда по предложению Иры Овчинниковой была отменена предельная численность комиссий в 9 человек. Это привело к тому, что в некоторые комиссии захотели войти по 15–20 человек, в другие — всего по два-три человека. В результате Игорь Володин закрыл заседание.