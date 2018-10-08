В Новой Ляле женщина-опекун растратила 92 тысячи рублей детских пособий

12:19 | 10.10.2018

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26-летняя жительница Новой Ляли, которая являлась опекуном несовершеннолетнего, признана виновной в растрате детских пособий, об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Установлено, что с января по май 2018 года несовершеннолетний проживал у своего родного брата и находился на его иждивении. Женщина не сообщила об этом в отдел опеки и попечительства и продолжила получать ежемесячное пособие на содержание ребенка и пенсию по потере кормильца. Ущерб составил 92 тысячи рублей.



Учитывая положительные характеристики с места работы и наличие на иждивении двух малолетних детей, суд назначил свердловчанке наказание в виде штрафа на 7 тысяч рублей. Кроме того, женщина должна компенсировать материальный ущерб.



«Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, она уже начала погашать материальный ущерб, причиненный несовершеннолетнему, купив ему телефон стоимостью 22 тысячи рублей», – рассказал полковник Горелых.