План по капремонту в Свердловской области выполнен на 92 %

11:58 | 10.10.2018

djinjik.ru

План по капитальному ремонту домов на 2018 год в Свердловской области выполнен на 92 %. Из запланированных 7,4 тысячи работ завершено 6560. Отремонтировано 829 фасадов и 854 подвальных помещения, в 811 домах обновлены системы электроснабжения, в 693 домах — системы холодного водоснабжения, в 544 домах — системы горячего водоснабжения, в 786 домах — системы водоотведения.



Лидером по реализации программы в регионе стал Восточный управленческий округ (готовность работ — 99 %). За ним идут Южный управленческий округ (96 %) и Северный управленческий округ (94 %).



«Самый трудоемкий объем работ — ремонт кровли, фасадов и систем теплоснабжения — выполнен практически на всех объектах. В настоящее время подрядчики заканчивают оставшиеся ремонты внутридомовых сетей электро- и водоснабжения. До конца ноября эти работы должны быть завершены, чтобы дома успешно прошли итоговую приемку», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.