В Свердловской области создан инновационный центр обучения детей ПДД

11:44 | 10.10.2018

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9 октября в Екатеринбурге в рамках всероссийской программы «Лаборатория безопасности» открыли инновационный центр по обучению детей правилам дорожного движения.



Обучение разделено на несколько блоков: для детей, передвигающихся со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. Уникальность центра заключается в доступной подаче информации, широком охвате аудитории и мобильности программы.



«"Лаборатория безопасности" предусматривает полное вовлечение детей в процесс осознания опасностей на дороге, а также воспитание личности, владеющей культурой поведения в транспортной среде. Планируется, что в центре за год обучение будут проходить не менее двух тысяч детей», — сказал начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков.