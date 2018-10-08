«Если кто его увидит, поймайте и верните домой»: жительница Краснотурьинска разыскивает своего оленя

10:54 | 10.10.2018

serovglobus.ru

В Краснотурьинске женщина разыскивает своего сбежавшего оленя Яшу. Он был привязан к дереву. Когда женщина вышла во двор, она обнаружила, что дерево сломано, а Яша пропал. Свердловчанка предполагает, что животное убежало в сторону Серова, передает «Глобус».



«Прошу, пожалуйста, если кто его увидит, поймайте и верните домой. Самое главное — его не пугать, а то он еще быстрее побежит, и не подходите спереди. Лучше всего его взять за веревку и позвать: "Яша, Яша, иди сюда". Он у нас добрый и послушный», — говорит хозяйка.



Если вы встретите северного оленя Яшу, позвоните по телефонам 8 (900) 044-01-39, 8 (952) 732-07-91.