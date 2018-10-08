Екатеринбургский фотограф Василий Яковлев победил в международном конкурсе

10:28 | 10.10.2018

Василий Яковлев

Фотограф из Екатеринбурга Василий Яковлев победил в II Международном конкурсе «Русская цивилизация», организованном Федеральным агентством по делам национальностей России. Снимок уральца под названием «Парящий остров» занял первое место в номинации «Уникальная природа». Фотография сделана на Волчихинском водохранилище.



Отмечается, что в конкурсе принимали участие более трех тысяч фотографов из 44 стран мира, в том числе из экзотических: Коста-Рики, Новой Зеландии, Сальвадора, Барбадоса, Венесуэлы, ЮАР.