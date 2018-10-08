У свердловчанина за долги по налогам арестовали BMW

09:50 | 10.10.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

Судебные приставы Артемовского районного отдела арестовали у свердловчанина автомобиль BMW 5251. Причиной стали долги по налогам, сборам и пени на общую сумму 340 тысяч рублей.



Так как мужчина не торопился погашать задолженность, ему ограничили выезд за границу, а также запретили регистрационные действия в отношении автомобиля, но и это не помогло. Тогда было принято решение об аресте машины.



«Должник добровольно предоставил автотранспортное средство. Судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи (ареста) автомобиля. Имущество оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования», - сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Если задолженность не будет погашена, автомобиль передадут для оценки и дальнейшей реализации.