Минувшей ночью в Екатеринбурге горели два автомобиля

09:18 | 10.10.2018

ИА «Ночные новости»

Ночью 10 октября от огня в Екатеринбурге пострадали два автомобиля. На улице Трактовой сгорел Audi A1.



«В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Также на улице Народной Воли в результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля Hyundai Elantra.



«Пожар потушен населением первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — проинформировали в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.