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22:53 | 9.10.2018
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Модный бутик Louis Vuitton прекращает работу в Екатеринбурге
В клиентском центре Louis Vuitton, который находится в Брюсселе, пояснили: магазин прекращает свою работу с 1 января 2019 года и официально в городе он больше не будет представлен вообще.
На вопрос «Почему бренд уходит из города?» «ВВ» ответили, что это общая стратегия Louis Vuitton.
«Многие клиенты нас спрашивают: «Плохо пошло?» Нет, совсем не поэтому. Тем не менее, Louis Vuitton по-прежнему будет проводить мероприятия примерно два раза в год. Это может быть караван часов (показы. — Прим. ред.), караван ювелирных изделий или караван сумок из экзотической кожи, — рассказали Е1.RU в клиентском центре.
В России официальные магазины этого бренда остаются только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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