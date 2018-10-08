Модный бутик Louis Vuitton прекращает работу в Екатеринбурге

22:53 | 9.10.2018

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В Екатеринбурге закрывается моднейший бутик элитной одежды Louis Vuitton, расположенный напротив клубного дома «Тихвин» со стороны улицы Сакко и Ванцетти.



В клиентском центре Louis Vuitton, который находится в Брюсселе, пояснили: магазин прекращает свою работу с 1 января 2019 года и официально в городе он больше не будет представлен вообще.



На вопрос «Почему бренд уходит из города?» «ВВ» ответили, что это общая стратегия Louis Vuitton.



«Многие клиенты нас спрашивают: «Плохо пошло?» Нет, совсем не поэтому. Тем не менее, Louis Vuitton по-прежнему будет проводить мероприятия примерно два раза в год. Это может быть караван часов (показы. — Прим. ред.), караван ювелирных изделий или караван сумок из экзотической кожи, — рассказали Е1.RU в клиентском центре.



В России официальные магазины этого бренда остаются только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

