Рейд по просрочкам снова в деле: в Екатеринбурге универсам на Уралмаше проверили на чистоплотность

21:49 | 9.10.2018

Фото: www.afanasy.biz

В Екатеринбурге на Уралмаше в универсаме «Верный» на Индустрии, 121 активисты обнаружили просроченный товар.



Среди непригодных к употреблению находок были 6 пачек чипсов, столько же коробок сока и булочек, 5 пакетов кефира и бутылок с соусами, несколько упаковок просроченных конфет и битые консервные банки.



Подробнее с творчеством активной молодёжи можно ознакомиться в этом ролике.



