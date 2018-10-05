В Омске нашли мальчика из Екатеринбурга, который после ссоры с бабушкой уехал на товарняке во Владивосток

21:23 | 9.10.2018

yandex.ru

Омские полицейские обнаружили на одной из станций на подъезде к Омску школьника из Екатеринбурга, который самовольно решил уехать к сестре во Владивосток. На отчаянный поступок ребёнок решился после ссоры с бабушкой: из дома мальчик выбежал в домашней одежде и прыгнул в товарняк.



Как рассказали в омской полиции, чтобы оплатить проезд, школьник продал свой мобильный телефон.



«Он купил билет на электропоезд до Богдановича, оттуда на электричке доехал до станции Ишим. В целях экономии денег, до Омска доехал на грузовом поезде. Мальчик признался полицейским, что очень сильно замёрз и сожалеет о своем поступке», — рассказали в полиции.



Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних связались с отцом ребенка и сообщили, что мальчик находится в Омске. Один день ребенок пробыл в социально-реабилитационном центре, на следующий день транспортные полицейские помогли подростку приобрести билет на поезд и отправили домой. Сейчас он находится со своей семьей.