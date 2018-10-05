В Екатеринбурге из-за возгорания на кровле лицея эвакуировали более 200 школьников

18:46 | 9.10.2018

Фото: Виктория Тиишина, "Инцидент Екатеринбург", vk.com

Сегодня, 9 октября, на кровле екатеринбургского лицея №3 произошло возгорание. Из учебного корпуса было эвакуировано более 200 детей и 15 сотрудников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщается, что огонь был замечен на кровле здания спортзала, пристроенного к лицею №3. Дети и сотрудники покинули корпус самостоятельно до прибытия пожарного подразделения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание было потушено первичными средствами пожаротушения, задымления в посещениях лицея и спортзала не было.



Информация о пострадавших не поступала. С огнем боролись 25 спасателей и семь единиц техники. Причина возгорания в настоящий момент выясняется.