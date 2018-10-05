Суд вновь отказал РПЦ в передаче зданий трех колледжей в Екатеринбурге

18:00 | 9.10.2018

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17-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение свердловского арбитража, отказавшего Екатеринбургской епархии в передаче зданий трех колледжей в Екатеринбурге.



Напомним, что речь идет о помещениях по адресам: проспект Ленина, 13, Декабристов, 58, и Декабристов, 83, где располагаются Свердловский мужской хоровой колледж, Екатеринбургский экономико-технологический колледж и Екатеринбургский монтажный колледж.



Основанием для отказа послужило то, что на суде не был доказан факт религиозного предназначения объектов.



Решение арбитражного суда Свердловской области вступило в силу.