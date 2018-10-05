Уральца, устроившего резню в деревне Гора, приговорили к пожизненному лишению свободы

55-летний житель поселка Шамары Свердловской области Александр Наймушин приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство четырех человек, покушение на убийство пятого и нападение на сотрудника правоохранительных органов.Трагедия произошла в деревне Гора, где подсудимый работал на сельхозпредприятии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 28 сентября 2017 года Наймушин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес многочисленные ножевые ранения пятерым коллегам. Причиной стали личные неприязненные отношения.«От действий злоумышленника погибли четверо мужчин, 1964, 1966, 1979 и 1968 г. р. Жизнь пятого потерпевшего, 1974 г. р., была спасена благодаря своевременно оказанной ему квалифицированной медицинской помощи», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.Кроме того, мужчина оказал сопротивление при задержании и замахнулся ножом на сотрудника полиции. Стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие.Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.