Территорию парка «Река Чусовая» расширят на 19 тысяч гектаров

16:29 | 9.10.2018

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В Свердловской области будет увеличена территория природного парка «Река Чусовая». Министерство природных ресурсов и экологии региона подготовило документы для расширения парка на 19,8 тысячи га за счет земель Нижне-Тагильского лесничества.



При этом 945 га исключат из состава природного парка — это территории населенных пунктов: села Сулем, рабочего поселка Висимо-Уткинский, деревень Усть-Утка, Баронская и Еква.



«Это хозяйственно освоенные человеком территории, они уже не представляют природоохранной, рекреационной и эстетической ценности», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.