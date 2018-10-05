На въезде в центр Екатеринбурга формируется громадная пробка из-за ДТП

Под железнодорожным мостом на пересечении Восточной — Блюхера — Первомайской произошло ДТП, сообщают очевидцы. Столкнулись грузовик МАЗ и легковой автомобиль «Хендай», которые полностью перекрыли движение со стороны Пионерского поселка в направлении центра города. Автомобилисты вопреки ПДД выезжают на встречную полосу, другие, не желая создавать помехи участникам движения, объезжают через Генеральскую.