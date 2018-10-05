Невменяемый екатеринбуржец обвиняется в серии разбойных нападений

15:54 | 9.10.2018

gorod55.ru

Житель Екатеринбурга 1984 года рождения обвиняется в совершении 24 общественно опасных деяний. В связи с наличием у него хронического психического расстройства прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.



По версии следствия, с октября 2017 года по май 2018 года мужчина совершал разбойные нападения на сотрудников аптек и продуктовых магазинов с использованием ножей и гладкоствольного ружья, а также похитил оружие из охотничьего магазина. Общий ущерб составил более 282 тысяч рублей.



Так, 15 ноября обвиняемый, угрожая ножом сотруднице аптеки, похитил более 3 тысяч рублей и лекарственные препараты на сумму более 2 тысяч рублей.



26 марта 2018 года обвиняемый через заранее подготовленный путь проник в здание регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, через которое, выпилив отверстие в полу, попал в охотничий магазин и похитил газовый пистолет Reck Government.