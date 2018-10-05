Вынесен приговор директору компании-застройщика ЖК «Кольцовский», присвоившему деньги пайщиков

15:23 | 9.10.2018

geos-inform.com

Кировский районный суд Екатеринбурга признал директора компании-застройщика ЖК «Кольцовский» Владимира Ковалева виновным в растрате средств пайщиков и приговорил к семи годам в колонии общего режима.



Инвестором строительства многоквартирного жилого дома по адресу ул. Бахчиванджи, 15 (ЖК «Кольцовский»), являлся ЖСК «Авиатор». Фактически строительством занималось ООО «АН «Базис».



Судом установлено, что в период с июня 2014 года по август 2015 года директор ООО «АН «Базис» Владимир Ковалев при пособничестве председателя правления ЖСК «Авиатор» Владимира Фатеева (осужден на пять лет) присвоил и растратил денежные средства (более 18,4 млн рублей), поступившие от граждан в качестве паевых взносов. От действий злоумышленников пострадали 145 пайщиков.



«Директор ООО «АН «Базис» заключал договоры займа с собой как физическим лицом, также с председателем правления ЖСК «Авиатор» как физическим лицом, а также с другим юридическим лицом. По данным договорам займа денежные средства впоследствии не возвращены и на строительство дома не направлены, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Возведение дома должно было завершиться в 2015 году. На данный момент степень готовности объекта составляет около 95 %.