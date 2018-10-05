Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов оштрафовали за загрязнение почвы

14:32 | 9.10.2018

angara.su

ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» оштрафован за нарушение законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды.



В июле прошлого года Роспотребнадзор провел проверку и выявил нарушения по результатам исследований почвы в зоне влияния рекультивируемой карты шламоприемника предприятия.



«В пробах почв установлено наличие превышения нормативов ПДК, ОКД и условно-фоновых значений. Роспотребнадзор возбудил административное производство по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. Синарским районным судом г.К-Уральского ОАО «КУЗОЦМ» было оштрафовано на 400 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Представитель предприятия обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.