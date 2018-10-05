В Екатеринбурге запустили передвижной центр по профилактике детского травматизма

В Свердловской области открылся инновационный детский центр по безопасности дорожного движения, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Для проведения тренингов будет использоваться передвижная «Лаборатория безопасности» – автомобиль, который позволяет выезжать в отдаленные места региона в полном составе преподавателей и привозить с собой все необходимое оборудование для проведения занятий по разработанной методике.Внутри автомобиля: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все это оборудование предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучению моделям поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным.В программе обучения выделено несколько блоков: для детей, передвигающихся со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. Уникальность методологии заключается в доступной подаче информации, широком охвате аудитории и мобильности программы.Данный проект реализуется при содействии Госавтоинспекцией МВД России. В каждом регионе, где будет открыт центр, планируется обучение не менее 4000 детей за два года.В Екатеринбурге участие в открытии центра, презентованного на площадке около Дворца игровых видов спорта, приняли начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Кисляков, начальник ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов и региональный министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.