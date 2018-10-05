В Свердловской области пройдут Айтматовские дни

14:00 | 9.10.2018

kg.akipress.org

Айтматовские дни пройдут в Свердловской области с 3 по 5 ноября в честь 90-летия писателя. В программе - книжные выставки, лекции, литературно-просветительская программа, показ фильма.



Так, тематические выставки будут организованы в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина, Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского, Свердловской областной межнациональной библиотеке, а в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых презентуют книгу «Легенды и сказки», выполненную шрифтом Брайля, и фильм «Легенда о Матери-Оленихе (Бугу-эне)» с тифлокомментарием.



Кроме того, планируется открытие мемориальной доски Чингизу Айтматову.



Отметим, что участие в мероприятиях примет сын литератора Аскар Айтматов.