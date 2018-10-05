Уральские таможенники изъяли полторы тонны безакцизных сигарет

На Урале таможенники изъяли более 1,5 тонн сигарет, которые нелегально ввезли на территорию России из Киргизии.«В ходе таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта выяснилось, что на пачках нет российской акцизной маркировки. А значит, товар ввезен в страну нелегально», - пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.Возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция предусматривает конфискацию товара.«Уральские таможенники выработали механизмы пресечения незаконных схем ввоза товаров. Для обеспечения экономической безопасности государства, во взаимодействии с органами прокуратуры, мы активно противодействуем незаконному ввозу табачной продукции», – отметил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.