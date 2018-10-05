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13:51 | 9.10.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники изъяли полторы тонны безакцизных сигарет

На Урале таможенники изъяли более 1,5 тонн сигарет, которые нелегально ввезли на территорию России из Киргизии.

«В ходе таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта выяснилось, что на пачках нет российской акцизной маркировки. А значит, товар ввезен в страну нелегально», - пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция предусматривает конфискацию товара.

«Уральские таможенники выработали механизмы пресечения незаконных схем ввоза товаров. Для обеспечения экономической безопасности государства, во взаимодействии с органами прокуратуры, мы активно противодействуем незаконному ввозу табачной продукции», – отметил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.

Уральские таможенники изъяли полторы тонны безакцизных сигарет

Уральские таможенники изъяли полторы тонны безакцизных сигарет

Уральские таможенники изъяли полторы тонны безакцизных сигарет

© «Вечерние Ведомости»

 


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