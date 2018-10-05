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13:51 | 9.10.2018
пресс-служба Уральского таможенного управления
Уральские таможенники изъяли полторы тонны безакцизных сигарет
«В ходе таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта выяснилось, что на пачках нет российской акцизной маркировки. А значит, товар ввезен в страну нелегально», - пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция предусматривает конфискацию товара.
«Уральские таможенники выработали механизмы пресечения незаконных схем ввоза товаров. Для обеспечения экономической безопасности государства, во взаимодействии с органами прокуратуры, мы активно противодействуем незаконному ввозу табачной продукции», – отметил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.
© «Вечерние Ведомости»
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