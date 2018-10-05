Депутаты Екатеринбургской думы сорвали заседание

13:25 | 9.10.2018

Руководитель фракции партии «Единая Россия» и виновник «торжества демократии» Ира Овчинникова

Депутаты Екатеринбургской думы сорвали второе заседание. Они не смогли сформировать восемь профильных комиссий.



Разногласия возникли, когда по предложению Иры Овчинниковой была отменена предельная численность комиссий в 9 человек. Это привело к тому, что в некоторые комиссии захотели войти по 15-20 человек, в другие – всего по два-три человека.



В результате председатель гордумы Игорь Володин закрыл заседание. Решается вопрос о проведении внеочередного заседания по тому же вопросу.