В Екатеринбурге пропал детский тренер. Он вышел выбросить мусор и исчез

12:59 | 9.10.2018

«Европейско-Азиатские новости»

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего тренера ДЮСШ «Росток» Дмитрия Байкова. 5 октября он вышел из дома, чтобы выбросить мусор, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают «Европейско-Азиатские новости».



«Объявления везде расклеены: у нас в здании, на остановках, в больницах. Всеми силами разыскиваем, но пока безуспешно», — рассказали в спортивной школе.



Отметим, что у мужчины не было с собой ни денег, ни телефона. Родственники уже написали заявление в полицию.



«Заявление о без вести пропавшем 54-летнем местном жителе поступило 6 октября в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по г. Екатеринбургу от супруги. В этот же день сотрудниками территориального ОВД совместно с коллегами отделения уголовного розыска городского УМВД организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых полицейские устанавливают граждан, которые могли видеть пропавшего, также комплексные силы полиции патрулируют улицы и лесные массивы района», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые с сединой, короткая стрижка. Был одет в черную удлиненную куртку с серебристой молнией, черные спортивные штаны, черные кроссовки.



Поиски также ведет отряд «Лиза Алерт Екатеринбург». Всех, кому что-либо известно о местонахождении Байкова Дмитрия Леонидовича, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 8-965-513-27-99 (Екатерина).