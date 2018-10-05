Свердловское предприятие восстанавливает еловые леса на берегах реки Чусовой

Работники Среднеуральского медеплавильного завода совместно с волонтерами высадили 27 тысяч сеянцев ели в окрестностях поселка Синегорский, расположенного в бассейне реки Чусовой.Мероприятия по восстановлению елового бора провело Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны природы при поддержке Среднеуральского медеплавильного завода. Предприятие закупило 27 тысяч саженцев ели в питомнике «Природный парк «Оленьи ручьи», а защитники природы доставили их до места высадки и совместно с сотрудниками завода высадили. Мероприятие прошло в рамках областной экологической акции «Операция Ч» по очистке и озеленению бассейна реки Чусовой.Более двухсот лет назад на участке, где работали активисты, шумел еловый бор, но в результате золотодобычи здесь образовался карьер. Теперь, когда запасы золота исчерпаны и работы по его добыче прекращены, активисты восстанавливают лес.«Сегодня мы высадили 27 тысяч сеянцев ели, это порядка 10 гектаров будущего елового леса. Мы продолжаем посадки, которые у нас были осенью прошлого года и этой весной. Сегодня совместно с активистами здесь работают представители Среднеуральского медеплавильного завода, который нам активно помогает в реализации программы», — рассказал Александр Калинкин, заместитель председателя Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.На местах первых посадок елей, по данным Александра Калинкина, приживаемость составила 80 %. Песчаная почва с включением слюды сохранила все питательные вещества для корней ели, а отсутствие плодородного слоя — это то, что нужно для восстановления леса. Всё дело в том, что слой чернозема не позволил бы пробиться сеянцам из-за бурного роста травы.Среднеуральский медеплавильный завод уже долгое время взаимодействует с Всероссийским обществом охраны природы, совместно они поддерживают инициативу ЮНЕСКО «Миллиард деревьев» и областную экологическую акцию «Операция «Ч». Начиная с 2011 года и по сегодняшний день партнёрские отношения завода и природоохранного общества только в рамках этих двух акций позволили добиться достаточно высоких показателей. За это время в Ревде, Первоуральске и бассейне реки Чусовой совместными усилиями высажено 55 тысяч деревьев.