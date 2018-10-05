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12:09 | 9.10.2018
Фото: пресс-служба УГМК
Свердловское предприятие восстанавливает еловые леса на берегах реки Чусовой
Мероприятия по восстановлению елового бора провело Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны природы при поддержке Среднеуральского медеплавильного завода. Предприятие закупило 27 тысяч саженцев ели в питомнике «Природный парк «Оленьи ручьи», а защитники природы доставили их до места высадки и совместно с сотрудниками завода высадили. Мероприятие прошло в рамках областной экологической акции «Операция Ч» по очистке и озеленению бассейна реки Чусовой.
Более двухсот лет назад на участке, где работали активисты, шумел еловый бор, но в результате золотодобычи здесь образовался карьер. Теперь, когда запасы золота исчерпаны и работы по его добыче прекращены, активисты восстанавливают лес.
«Сегодня мы высадили 27 тысяч сеянцев ели, это порядка 10 гектаров будущего елового леса. Мы продолжаем посадки, которые у нас были осенью прошлого года и этой весной. Сегодня совместно с активистами здесь работают представители Среднеуральского медеплавильного завода, который нам активно помогает в реализации программы», — рассказал Александр Калинкин, заместитель председателя Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.
На местах первых посадок елей, по данным Александра Калинкина, приживаемость составила 80 %. Песчаная почва с включением слюды сохранила все питательные вещества для корней ели, а отсутствие плодородного слоя — это то, что нужно для восстановления леса. Всё дело в том, что слой чернозема не позволил бы пробиться сеянцам из-за бурного роста травы.
Среднеуральский медеплавильный завод уже долгое время взаимодействует с Всероссийским обществом охраны природы, совместно они поддерживают инициативу ЮНЕСКО «Миллиард деревьев» и областную экологическую акцию «Операция «Ч». Начиная с 2011 года и по сегодняшний день партнёрские отношения завода и природоохранного общества только в рамках этих двух акций позволили добиться достаточно высоких показателей. За это время в Ревде, Первоуральске и бассейне реки Чусовой совместными усилиями высажено 55 тысяч деревьев.
© «Вечерние Ведомости»
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