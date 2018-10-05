Новый мэр Екатеринбурга рассказал, на кого будет равняться в своей работе

11:53 | 9.10.2018

oblgazeta.ru

Новый глава Екатеринбурга Александр Высокинский, отвечая на вопрос о политическом лидере, на которого он будет равняться в своей работе, сказал, что одного идеала у него нет, но есть несколько человек, у которых есть чему поучиться. Среди них — Владимир Путин, Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий, Евгений Куйвашев.



«Все, что мы видим за окном, было сохранено в 90-е годы. Кто из руководителей работал в это время, это очень большой труд, они очень много сделали. Сказать, что есть какой-то один у меня идеал, — нет его», — сказал мэр в эфире программы «Открытая студия».



Также, говоря о взаимодействии с жителями по вопросам благоустройства, Александр Высокинский процитировал Уинстона Черчилля.



«Черчилль еще сказал, что самое дорогое, что мы можем себе позволить, это демократия. Поэтому демократию дадим. Если поймем, что не договариваемся, приму решение сам», — заявил Высокинский.