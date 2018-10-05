Бывший военный следователь пытается доказать свою невиновность во взяточничестве в окружном суде

11:30 | 9.10.2018

Фото: Уральский окружной военный суд

Уральский окружной военный суд сегодня, 9 октября, приступил к рассмотрению апелляции на приговор Екатеринбургского гарнизонного военного суда по громкому уголовному делу в отношении бывшего силовика. 16 июля этого года старший следователь военного следственного отдела по Екатеринбургскому гарнизону Михаил Марков был признан виновным во взяточничестве.



Маркову было назначено наказание в виде штрафа в размере шести миллионов рублей с лишением звания «майор юстиции» и права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на пять лет. С данным приговором он не согласился и обжаловал его.



В ходе сегодняшнего заседания Марков заявил, что не признает свою вину. Он также указывает на ошибки, допущенные в ходе предварительного следствия, и считает, что суд первой инстанции не дал оценку ряду значимых фактов. По мнению прокуратуры, расхождения в деле незначительные. В процессе объявлен 40-минутный перерыв.



Михаил Марков был задержан с поличным 26 апреля 2017 года. Деньги передавались под контролем сотрудников УФСБ по Центральному военному округу. Поводом для задержания стало вымогательство Марковым денежных средств у военнослужащих Каткова и Валова за содействие при уклонении от уголовной ответственности.