В воскресенье храмы Екатеринбурга будут принимать одежду для бездомных

11:28 | 9.10.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

В ближайшее воскресенье, 14 октября, в Екатеринбурге пройдет благотворительная акция помощи бездомным «С миру по нитке». Организатором является Православная служба милосердия.



Одежду, обувь и пожертвования для бездомных будут принимать с 08:00 до 13:00 в семи храмах города:



- Иоанно-Предтеченский кафедральный собор (ул. Репина, 6);



- Свято-Троицкий кафедральный собор (ул. Розы Люксембург, 57);



- собор в честь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Кирова, 65);



- храм в честь Владимирской иконы Божией Матери (ул. Шувакишская, 3);



- Храм на Крови (ул. Царская, 10);



- храм во имя святого преподобного Серафима Саровского (ул. Ясная, 3);



- храм Рождества Христова (ул. Машиностроителей, 4а).