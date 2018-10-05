Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 октября 2018 года

11:12 | 9.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 08.10.2018 до 08:00 09.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 116 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 74 противоправных деяния. Из них одно умышленное причинение вреда здоровью, три грабежа, 16 краж чужого имущества, одно неправомерное завладение автотранспортом, четыре факта незаконного оборота наркотиков, в том числе один сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло девять ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё 8 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено два массовых мероприятия, в которых приняло участие порядка 600 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 13 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.