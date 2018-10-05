Порядка восьми тысяч свердловчан остались без электричества из-за сильного ветра

Из шквалистого ветра в Свердловской области произошли технологические нарушения на объектах электросетевого комплекса. В результате без электричества остались порядка восьми тысяч человек в 45 населенных пунктах в Ревдинском, Режевском, Сысертском, Белоярском, Арамильском, Среднеуральском, Горноуральском городских округах.30 аварийно-восстановительных бригад занимаются устранением технологических нарушений.«Энергетики «МРСК Урала» прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения жителей региона. Работы осложнены продолжающимися в регионе порывами ветра. Погодные условия препятствуют использованию автогидроподъемников. В свердловском подразделении «МРСК Урала» с ночи действует режим повышенной готовности», — сообщает пресс-служба «МРСК Урала».Информацию о ходе восстановительных работ можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный).По информации Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Свердловской области, других нарушений в системах жизнеобеспечения населения на территории муниципальных образований в период сильного ветра не зарегистрировано.Напомним, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. По информации синоптиков, днем 9 октября местами на территории области ожидается усиление ветра до 25 м/с и более.ГУ МЧС напоминает, что населению области следует строго соблюдать требования безопасности, следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности, в частности, жителям региона рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться походов в лес и выхода на воду. В случае если сильный ветер застал вас вне дома, лучше всего укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Ни в коем случае не прячьтесь сами и не паркуйте свои автомобили под деревьями или рядом с рекламными конструкциями.