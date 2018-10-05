Денис Мацуев выступил в Париже в поддержку заявки Екатеринбурга на ЭКСПО

В поддержку российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге пианист Денис Мацуев и Уральский молодежный оркестр дали концерт в Театре Елисейских Полей в Париже. С приветственным словом перед зрителями выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также чрезвычайный и полномочный посол России во Франции Алексей Мешков.«Для меня огромная честь и удовольствие быть сегодня вместе с вами в одном из самых известных театров — Театре Елисейских Полей, который в этом году отмечает 105 лет с момента создания. В Париж — столицу мирового искусства — мы привезли не просто потрясающие произведения в исполнении величайшего пианиста Дениса Мацуева и гордости Свердловской области — Уральского молодежного симфонического оркестра. Мы привезли частицу широкой русской души», — сказал Евгений Куйвашев.«У каждого человека в жизни должна быть мечта. Я всегда мечтал побывать в той точке, где Европа соединяется с Азией, потому что Россия не разделяет, а объединяет Азию и Европу. Через короткое время у вас может появиться возможность попасть в это место. Этой точкой является Екатеринбург. Приехав туда на ЭКСПО-2025, вы поймете, что это не просто географическая точка, это земля с огромным экономическим, с огромным культурным потенциалом», — отметил Алексей Мешков.Музыканты сыграли произведения великих русских композиторов — Глинки, Рахманинова и Чайковского. Среди зрителей были зарубежные дипломаты и деятели культуры.Напомним, что накануне Евгений Куйвашев принял участие в презентации заявки на ЭКСПО-2025. Мероприятие состоялось в штаб-квартире ЮНЕСКО.За право проведения выставки Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.