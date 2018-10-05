В результате пожара в Староуткинске сгорели дом, машина и мотоцикл

09:47 | 9.10.2018

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Поздним вечером 8 октября крупный пожар произошёл в посёлке Староуткинск одноимённого городского округа. Сообщение о возгорании на улице Первой Запрудной поступило на пульт МЧС в 22:21, к месту возгорания выехали 3 единицы техники и 14 человек личного состава.



Локализовать огонь пожарные смогли быстро, уже в 22:43 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций тоже много времени не заняли, полностью работы на месте пожара завершились в 23:30.



Однако буквально за час огнём были полностью уничтожены надворные постройки, автомобиль «Лада-Калина», мотоцикл «Урал», кровля жилого дома, серьёзно повреждены стены и потолочные перекрытия жилища. Общая площадь пожара составила 120 кв. м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.