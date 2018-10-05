Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский хочет вымыть город с мылом

09:40 | 9.10.2018

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский планирует весной вымыть город с мылом, об этом он рассказал в эфире программы «Открытая студия» на канале «41-Домашний».



«Мы постараемся к весне, если успеем, начать город мыть «керхерами», так же, как моем автомобили, с пеной. Постараемся прямо от фасада здания, тротуар, ограждение — прямо будем вымывать. У меня всегда это ощущение весной — хочется взять и помыть. Это нужно будет совмещать с новой идеологией газонов. От шипов мы пока не избавимся», — сказал мэр.



Кроме того, по словам Александра Высокинского, чтобы добиться чистоты, нужно вывозить как можно больше снега. Сейчас из города ежегодно вывозится порядка миллиона с лишним тонн снега.



«Если мы вывезли весь снег, то когда пришла весна, солнышко выглянуло — у нас сухо и чисто», — отметил глава города.