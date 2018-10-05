На Урале организацию — арендатора леса оштрафовали за взятку лесничему

09:15 | 9.10.2018

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Белоярская межрайонная прокуратура провела проверку в отношении ООО «Пилотех», являющегося арендатором лесного участка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что директор организации передал главному специалисту охраны и защиты леса Государственного казенного учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество» более 347 тысяч рублей в качестве взятки (за совершение действий в интересах ООО «Пилотех», в том числе при проведении проверок соблюдения лесного законодательства).



В отношении ООО «Пилотех» возбуждено административное дело, юридическое лицо оштрафовано на 500 тысяч рублей. К лесничему применена мера уголовного-правового характера в виде судебного штрафа на 100 тысяч рублей.