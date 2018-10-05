Новости дня
09:15 | 9.10.2018
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На Урале организацию — арендатора леса оштрафовали за взятку лесничему
Установлено, что директор организации передал главному специалисту охраны и защиты леса Государственного казенного учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество» более 347 тысяч рублей в качестве взятки (за совершение действий в интересах ООО «Пилотех», в том числе при проведении проверок соблюдения лесного законодательства).
В отношении ООО «Пилотех» возбуждено административное дело, юридическое лицо оштрафовано на 500 тысяч рублей. К лесничему применена мера уголовного-правового характера в виде судебного штрафа на 100 тысяч рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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