В Екатеринбурге на две недели перекроют движение по улице Уктусской

20:30 | 8.10.2018

Фото: w-ip.ru

В Екатеринбурге в районе Автовокзала из-за ремонта теплотрассы уже завтра, 9 октября, будет перекрыт проезд по улице Уктусской - на участке рядом с домом №42.



Участок будет перекрыт на две недели, его можно будет объехать по улицам Фрунзе, Сурикова, Отто Шмидта, 8 Марта и Большакова.



Вновь дорога будет открыта лишь 24 октября.