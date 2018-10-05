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19:37 | 8.10.2018

Фото: sochinews.io

В Нижнем Тагиле на территории гимназии избили 15-летнего мальчика

В Нижнем Тагиле 15-летнего учащегося гимназии № 51 жестоко избили рядом с учебным заведением. Инцидент случился еще 1 октября, однако известно о нем стало только сегодня, 8 октября.

В процессе избиения мальчик получил множество увечий: сломанную лицевую кость возле глаза, зажатый глазной нерв и осколочный перелом.
По словам матери, инициатором конфликта был бывший приятель её сына. Пострадавший вышел со своей девушкой из гимназии и увидел группу примерно из 30 человек. Он постарался обойти толпу, но кто-то кинул в него торт. Пока мальчик вытирал своё лицо, его начали избивать и повалили на землю.

После инцидента гимназиста госпитализировали в челюстно-лицевое отделение Демидовской больницы Нижнего Тагила. 4 октября мальчика перевели в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Врачи намерены удалить осколки костей и вставить в череп титановую пластину. Есть вероятность, что подростку придётся провести вторую операцию.

Отметим, что в пресс-службе УМВД Нижнего Тагила подтвердили, что заявление от матери потерпевшего полицией получено, установлена личность второго участника драки. Полиция продолжает проверку.

Екатерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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