На границе Пермского края и Свердловской области потерялся 12-летний мальчик

15:34 | 8.10.2018

поисковый отряд им. Ирины Бухановой

На границе Пермского края и Свердловской области, в районе посёлка Промысла, потерялся 12-летний Станислав Гайдук. 7 октября он с дедушкой пошёл на охоту и потерялся в лесу. Его местонахождение неизвестно.



В поисках мальчика участвуют волонтёры подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Свердловской области - поисковый отряд «Сокол».



Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят обращаться к волонтёрам (89634424141) или в полицию (02 или 102).