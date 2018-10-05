Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель отмечает 81-летие

13:00 | 8.10.2018

Сегодня день рождения у члена Совета Федерации, первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Ему исполняется 81 год.



«Уважаю его как мудрого наставника, старшего товарища, опытного политика. Свердловская область многим обязана ему: в трудные годы Россель сберег ее индустриальную мощь, заложил предпосылки для будущего динамичного развития. Сегодня мы продолжаем начатые им проекты. Эдуард Эргартович из тех людей, что глядят на десятилетия вперед. Желаю ему крепкого здоровья и долгих лет. Обнимаю!» — поздравил именинника нынешний глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.



Также Эдуарда Росселя поздравила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.



«На посту высшего должностного лица Свердловской области вы в полной мере реализовали свой профессиональный опыт и управленческие качества для укрепления социально-экономического положения Среднего Урала, защиты прав его жителей. В сложные годы экономических и политических реформ ваша созидательная деятельность способствовала уверенному развитию региона, не только укреплению традиционных отраслей экономики, но и появлению новых высокотехнологичных производств», — говорится в телеграмме.



Эдуард Россель являлся губернатором Свердловской области с 1995 по 2009 год.