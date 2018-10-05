Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 октября 2018 года

12:28 | 8.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 07.10.2018 до 08:00 08.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 103 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 71 противоправное деяние. Из них один разбой, 18 краж чужого имущества, два неправомерных завладения чужим автотранспортом, 7 фактов незаконного оборота наркотиков.



За минувшие сутки на территории области проведено 10 массовых мероприятий, в которых приняло участие 1850 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 30 сотрудников полиции, 51 представитель частных охранных предприятий, 14 членов ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.