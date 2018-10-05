В екатеринбургской колонии появилось кафе для осужденных

В исправительной колонии № 10, расположенной в Екатеринбурге, открыли кафе для осужденных.Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, заключенные смогут посетить данное заведение в свободные от работы дни, а также в установленное распорядком дня время.Сообщается, что меню в кафе довольно обширное. Все блюда готовятся по предварительному заказу.«Открытие такой точки позволяет хоть и ненадолго, но отвлечься от серых будней заключенных и почувствовать себя на свободе», — отмечают в пресс-службе.