Студентка УрФУ предложила собирать в университете пластик и делать из него скамейки

11:46 | 8.10.2018

пресс-служба УрФУ

Студентка Уральского федерального университета Юлия Грищенко предлагает реализовать в вузе проект «Полезный пластик». Он предполагает установку контейнеров для раздельного сбора мусора, а также переработку пластика для производства скамеек и других объектов благоустройства для университета, сообщает пресс-служба УрФУ.



Проект Юлии Грищенко занял первое место на международном конкурсе научно-исследовательских работ в рамках Всероссийского фестиваля «Организация работы с молодежью».



«Пластик окружает нас повсюду, делает нашу жизнь удобнее, приятнее, чище и безопаснее, но мы не умеем пользоваться им в полной мере. Многие люди, организации, города и страны внедряют экологические принципы в свою хозяйственную деятельность, но положительный эффект можно ожидать лишь при их укоренении в жизни обычных граждан, что берет начало в изменении экологического мировоззрения. Одним из наиболее удачных мест для его формирования является университет, благодаря возможности объединения на его основе бизнеса, науки и людей, готовых к переменам», - рассказала студентка.