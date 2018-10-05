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11:29 | 8.10.2018

geos-inform.com

Для директора компании-застройщика ЖК «Кольцовский» запросили восемь лет лишения свободы

В Кировском районном суде Екатеринбурга в ходе судебных прений государственный обвинитель попросил назначить наказание в виде восьми лет в колонии общего режима директору ООО «АН «Базис» Владимиру Ковалеву, обвиняемому в растрате средств пайщиков ЖК «Кольцовский».

По версии следствия, в период с июня 2014 года по август 2015 года директор ООО «АН «Базис» Владимир Ковалев при пособничестве председателя правления ЖСК «Авиатор» Владимира Фатеева (осужден на пять лет) присвоил и растратил денежные средства (более 18,4 млн рублей), поступившие от граждан в качестве паевых взносов. От действий злоумышленников пострадали 145 пайщиков.

«Директор ООО «АН «Базис» заключал договоры займа с собой как физическим лицом, также с председателем правления ЖСК «Авиатор» как физическим лицом, а также с другим юридическим лицом. По данным договорам займа денежные средства впоследствии не возвращены и на строительство дома не направлены, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что инвестором строительства многоквартирного жилого дома по адресу ул. Бахчиванджи, 15 (ЖК «Кольцовский»), являлся ЖСК «Авиатор». Фактически строительством занималось ООО «АН «Базис». Возведение дома должно было завершиться в 2015 году. На данный момент степень готовности объекта составляет около 95 %.

Приговор Ковалеву огласят завтра, 9 октября, в 11:00.

© «Вечерние Ведомости»

 


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