В Свердловской области тепло пришло в 99,95 % жилых домов

11:09 | 8.10.2018

82.rodina.news

В Свердловской области отапливается 99,95 % жилых домов и 99,91 % объектов социальной сферы.



По данным регионального МинЖКХ на утро 8 октября, 90 из 94 муниципалитетов полностью обеспечены теплоснабжением. Продолжается подключение в Камышлове, Белоярке, Верхнем Дуброво и Екатеринбурге.



В Екатеринбурге тепло пришло в 99,9 % домов. На остальных объектах проводятся работы по устранению завоздушивания внутридомовых систем.



В Камышлове из-за порывов на теплотрассах не отапливается один дом на 12 человек и педагогический колледж. Тепло в данные объекты обещают дать 8 и 10 октября соответственно.



В Белоярском районе тепло еще не пришло в 11 домов. Причина — порывы на сетях и пусконаладочные работы в котельной «Кристалл». Начать отопление планируется 8 октября.



В Верхнем Дуброво тепло не получают жильцы шести домов в районе станции Косулино. Это связано с работами на теплотрассе ОАО «РЖД», которые должны завершиться к 10 октября.



По вопросам отопления жителям стоит обращаться в управляющие компании. Жалобы принимают Департамент госжилстройнадзора — (343) 358-18-10 — и региональное министерство энергетики и ЖКХ — (343) 312-07-54.