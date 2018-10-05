Новости дня
11:09 | 8.10.2018
82.rodina.news
В Свердловской области тепло пришло в 99,95 % жилых домов
По данным регионального МинЖКХ на утро 8 октября, 90 из 94 муниципалитетов полностью обеспечены теплоснабжением. Продолжается подключение в Камышлове, Белоярке, Верхнем Дуброво и Екатеринбурге.
В Екатеринбурге тепло пришло в 99,9 % домов. На остальных объектах проводятся работы по устранению завоздушивания внутридомовых систем.
В Камышлове из-за порывов на теплотрассах не отапливается один дом на 12 человек и педагогический колледж. Тепло в данные объекты обещают дать 8 и 10 октября соответственно.
В Белоярском районе тепло еще не пришло в 11 домов. Причина — порывы на сетях и пусконаладочные работы в котельной «Кристалл». Начать отопление планируется 8 октября.
В Верхнем Дуброво тепло не получают жильцы шести домов в районе станции Косулино. Это связано с работами на теплотрассе ОАО «РЖД», которые должны завершиться к 10 октября.
По вопросам отопления жителям стоит обращаться в управляющие компании. Жалобы принимают Департамент госжилстройнадзора — (343) 358-18-10 — и региональное министерство энергетики и ЖКХ — (343) 312-07-54.
© «Вечерние Ведомости»
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