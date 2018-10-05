В Алапаевске инвалида заставили дважды заплатить за коммунальные услуги

10:29 | 8.10.2018

newizv.ru

В октябре прошлого года с инвалида первой группы в Алапаевске через суд взыскали задолженность по коммунальным платежам перед ООО «Региональная управляющая компания». Несмотря на погашение долга, в июне 2018 года в Алапаевский районный отдел поступило обращение о неисполнении судебного решения.



«Как установили сотрудники прокуратуры, сведения о погашении задолженности ООО «Региональная управляющая компания» в Алапаевский районный отдел судебных приставов своевременно не предоставило, а направило запрос о неисполнении фактически исполненного требования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Юрист управляющей компании привлечен к дисциплинарной ответственности. Необоснованно взысканная сумма задолженности возвращена инвалиду.