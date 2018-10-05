За минувшую неделю из Свердловской области выдворили 30 нелегальных мигрантов

За минувшую неделю из Свердловской области на родину отправились 30 иностранцев-нелегалов, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. Большая часть нарушителей – граждане ближнего зарубежья: Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана. Кроме того, выдворена одна гражданка Китая. Имея разрешение на работу в качестве агента по закупкам, женщина работала поваром и мойщицей посуды в китайском ресторане.«В качестве наказания суд постановил подвергнуть «нелегалов» принудительному выдворению за пределы России. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет», - сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.Отметим, что с начала текущего года приставы Свердловской области выдворили за пределы Российской Федерации 1 687 иностранных граждан.