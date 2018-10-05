«Уралочка» выиграла предварительный этап Кубка Молодежной лиги

09:35 | 8.10.2018

пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»

Екатеринбургский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» одержал победу в предварительном этапе Кубка Молодежной лиги, выиграв все матчи турнира.



Второе место — у челябинского «Динамо-Метар», третье — у казанского «Динамо-Академия-УОР». На четвертом и пятом местах — «Енисей-2» и «Сахалин» соответственно.