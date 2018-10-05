Ночью на улице Юлиуса Фучика горели три автомобиля

09:18 | 8.10.2018

«Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Минувшей ночью произошел пожар на улице Юлиуса Фучика в Екатеринбурге. Сгорел автомобиль ВАЗ-2114, также огнем повреждены моторные отсеки, салоны и кузовы Suzuki SX4 и Hyundai Solaris. Площадь пожара составила 15 кв. м.



«В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар потушен в течение 5 минут», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Полиция проводит проверку. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.