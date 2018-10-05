В Екатеринбурге наградили ветеранов гражданской обороны

На днях в стенах Главного Управления МЧС России по Свердловской области прошло торжественное собрание, где чествовали ветеранов и действующих работников, а так же состоялся праздничный концерт, посвященный 86-летию празднования гражданской обороны. Среди приглашенных гостей были председатель Президиума Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Кирилл Васильченко и член президиума Евгений Меньшиков. Меньшиков Евгений Викторович.На торжественном собрании был вручен диплом премии «Офицеры России» по Свердловской области 2018 года полковнику внутренней службы в отставке Владимиру Егоричеву «За вклад в развитие ветеранского движения», а так же передан диплом заместителю начальника ГУ МЧС России по Свердловской области, полковнику внутренней службы Станиславу Шевелёву в номинации «За профессионализм».Добавим, что на этой неделе в региональном отделении организации «Офицеры России» произошло важное событие. Было подписано соглашение о сотрудничестве с региональной общественной организацией «Ветераны Военной Контрразведки».